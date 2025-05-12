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Общество

Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси

Анастасия Мериакри

Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси. Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.

Для «Зелёного сада» 2025 год тоже юбилейный. Компания отмечает своё 25-летие и в связи с этим проводит множество социальных и патриотических мероприятий. Поездка в Беларусь — одно из них. В этом году делегация сотрудников была как никогда многочисленной. Возглавил её управляющий директор компании Андрей Оришкевич. Также к рязанской делегации присоединились представители Российского союза строителей и специалисты-орнитологи из Дома белого аиста.

Начался визит в Беларусь со знакомства с Минском. Команда «Зелёного сада» побывала на легендарной кондитерской фабрике «Коммунарка», посетила площадь Независимости, мемориальный комплекс «Памяти воинам-интернационалистам». Продолжилось знакомство с культурой и историей братского народа в интерактивном парке-музее «Сула», где участники делегации больше узнали о древних обычаях и традициях Беларуси.
7 мая команда «Зелёного сада» посетила мемориальный комплекс «Хатынь». Это место скорби и памяти, символ страданий и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 22 марта 1943 года в деревне Хатынь произошла настоящая трагедия — 149 мирных жителей фашисты согнали в сарай и сожгли заживо. «Зелёный сад» почтил память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

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8 мая команда «Зелёного сада» отправилась в Брест — город-побратим Рязани, чтобы в главный праздник страны принять участие в параде Победы. Участники делегации с флагами и портретами своих родных — героев войны прошествовали до мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь на праздничном митинге собралось более 70 000 человек.

Сотрудники «Зелёного сада» возложили 6-метровый венок из голубой ели, украшенный лентой с именами героев-рязанцев, и цветы к памятнику в мемориальном комплексе. А дети участников делегации возложили цветы к памятному знаку «Рязанцам — защитникам Брестской крепости…».

Завершилось путешествие по Беларуси посещением национального парка «Беловежская пуща». Общение с природой настроило больших и маленьких рязанцев на позитивный лад.
Говоря о важности и значимости поездки, управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич подчеркнул:

— Мы приезжаем сюда ради детей, чтобы они побывали здесь, прониклись ответственностью, долгом, памятью.

Те мальчишки и девчонки, которые в составе делегации «Зелёного сада» побывали в Беларуси и Бресте, навсегда запомнят, какой страшной и разрушительной бывает война. Поймут, почему солдаты отдавали и отдают свои жизни за Родину. И для них слова «Отечество» и «патриотизм» никогда не будут пустым звуком.

Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.
Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.

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