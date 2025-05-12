Накануне Дня Победы команда «Зелёного сада» совершила путешествие по знаковым мемориалам Беларуси. Это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.

Для «Зелёного сада» 2025 год тоже юбилейный. Компания отмечает своё 25-летие и в связи с этим проводит множество социальных и патриотических мероприятий. Поездка в Беларусь — одно из них. В этом году делегация сотрудников была как никогда многочисленной. Возглавил её управляющий директор компании Андрей Оришкевич. Также к рязанской делегации присоединились представители Российского союза строителей и специалисты-орнитологи из Дома белого аиста.

Начался визит в Беларусь со знакомства с Минском. Команда «Зелёного сада» побывала на легендарной кондитерской фабрике «Коммунарка», посетила площадь Независимости, мемориальный комплекс «Памяти воинам-интернационалистам». Продолжилось знакомство с культурой и историей братского народа в интерактивном парке-музее «Сула», где участники делегации больше узнали о древних обычаях и традициях Беларуси.

7 мая команда «Зелёного сада» посетила мемориальный комплекс «Хатынь». Это место скорби и памяти, символ страданий и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 22 марта 1943 года в деревне Хатынь произошла настоящая трагедия — 149 мирных жителей фашисты согнали в сарай и сожгли заживо. «Зелёный сад» почтил память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Реклама

8 мая команда «Зелёного сада» отправилась в Брест — город-побратим Рязани, чтобы в главный праздник страны принять участие в параде Победы. Участники делегации с флагами и портретами своих родных — героев войны прошествовали до мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь на праздничном митинге собралось более 70 000 человек.

Сотрудники «Зелёного сада» возложили 6-метровый венок из голубой ели, украшенный лентой с именами героев-рязанцев, и цветы к памятнику в мемориальном комплексе. А дети участников делегации возложили цветы к памятному знаку «Рязанцам — защитникам Брестской крепости…».

Завершилось путешествие по Беларуси посещением национального парка «Беловежская пуща». Общение с природой настроило больших и маленьких рязанцев на позитивный лад.

Говоря о важности и значимости поездки, управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич подчеркнул:

— Мы приезжаем сюда ради детей, чтобы они побывали здесь, прониклись ответственностью, долгом, памятью.

Те мальчишки и девчонки, которые в составе делегации «Зелёного сада» побывали в Беларуси и Бресте, навсегда запомнят, какой страшной и разрушительной бывает война. Поймут, почему солдаты отдавали и отдают свои жизни за Родину. И для них слова «Отечество» и «патриотизм» никогда не будут пустым звуком.