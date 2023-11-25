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Накануне Дня матери из роддома №2 выписали троих рязанок

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Накануне Дня матери в рязанском роддоме №2 провели торжественную выписку рязанок. Женщин, на днях ставших мамами, поздравили заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и начальник Главного Управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Семья Крюченковых стала родителями впервые. Их первенец — мальчик. Семья Фокиных стала родителями во второй раз, у них родилась дочь. Семья Кургановых стала многодетной, теперь у супругов трое детей — два сына и дочь.

Накануне Дня матери из роддома №2 выписали троих рязанок
Накануне Дня матери из роддома №2 выписали троих рязанок
Накануне Дня матери из роддома №2 выписали троих рязанок

Ранее рязанский ЗАГС опубликовал фото молодожёнов 24 и 25 ноября.

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