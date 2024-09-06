Наёмники ВСУ, вошедшие в Курскую область и воюющие против Вооружённых сил РФ, всё чаще просят о замене из-за тяжёлых боёв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сейчас наёмники утратили боевой пыл, который у них был во время захода в российский регион.

— Они всё чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо, — рассказал силовик.

Ранее стало известно о попадании в плен двух девушек из ВСУ. По словам задержанных, они приехали в Курскую область, чтобы снимать видео. В телефоне одной из боевичек нашли интимные фото.