Четверг, 13 июля, 2023
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Найдены тела отца и сына, убитых в Ленинградской области

7info

В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружены тела без вести пропавших отца и сына, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Место, где спрятаны тела, показал подозреваемый в убийстве — сын и внук погибших. По версии следствия, мужчина удил родственников к посёлке Орлино, затем спрятал трупы.

Задержанный менял показания, отрицая вину, признавая частично. В результате работы следственной группы, он признался в убийстве и показал, где спрятал тела.

Отца и дедушку мужчина мужчина убил, чтобы скрыть кражу 1,2 миллиона рублей с карты пожилого родственника.

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