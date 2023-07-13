Найдены тела отца и сына, убитых в Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружены тела без вести пропавших отца и сына, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Место, где спрятаны тела, показал подозреваемый в убийстве — сын и внук погибших. По версии следствия, мужчина удил родственников к посёлке Орлино, затем спрятал трупы.

Задержанный менял показания, отрицая вину, признавая частично. В результате работы следственной группы, он признался в убийстве и показал, где спрятал тела.

Отца и дедушку мужчина мужчина убил, чтобы скрыть кражу 1,2 миллиона рублей с карты пожилого родственника.