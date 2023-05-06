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Суббота, 6 мая, 2023

Найдены свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году

В военкомате города Северодонецка в ЛНР обнаружены документы, косвенно свидетельствующие о подготовке Киевом наступления в 2022 году. Об этом рассказала РИА Новости военнослужащая ВС РФ.

О подготовке наступления, по информации агентства, свидетельствует резкое увеличение числа призванных на военную службу. Приводятся такие данные: за 2017 год — около 300 человек, за 2019 — 800 человек за год, на конец января 2022 года за пару недель было призвано около 1113.

Кроме того, начиная с 2019 года активно проводились военные сборы для призывников и офицеров запаса. С этого же года сотрудники военкомата вели активную работу со школьниками. Они приходили на уроки, собирали отчеты, проверяли уровень патриотизма будущих призывников.

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