Найдена пропавшая в Калужской области 8-летняя девочка

В Калужской области установили местонахождение пропавшей 8-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В сопровождении полицейских ребёнка доставили в больницу для осмотра. В настоящее время девочку сопровождают в следственный отдел Следственного комитета в Козельск, где с ней будут работать следователи.

Что случилось с ребёнком, в Следкоме пока не раскрывают.

Девочку нашли плачущей на обочине дороги в Белёвском районе Тульской области, сейчас ей ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее появилась информация о похищении девочки. С её матери требовали выкуп.