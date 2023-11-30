Четверг, 30 ноября, 2023
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Найдена пропавшая в Калужской области 8-летняя девочка

7info
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В Калужской области установили местонахождение пропавшей 8-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В сопровождении полицейских ребёнка доставили в больницу для осмотра. В настоящее время девочку сопровождают в следственный отдел Следственного комитета в Козельск, где с ней будут работать следователи.

Что случилось с ребёнком, в Следкоме пока не раскрывают.

Девочку нашли плачущей на обочине дороги в Белёвском районе Тульской области, сейчас ей ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее появилась информация о похищении девочки. С её матери требовали выкуп.

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