Найден владелец шприца, которым укололась в каршеринге маленькая девочка

Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края 1986 г.р.

Его привлечение к установленной законом ответственности на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры.

18 августа 2023 года в арендованной машине каршеринга малолетняя девочка укололась о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. В нём, согласно проведённой экспертизе, обнаружены следы наркотического средства – мефедрона.

Расследование уголовного дела, возбужденное по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ продолжается и находится на контроле в прокуратуре.