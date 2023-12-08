Пятница, 8 декабря, 2023
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Найден владелец шприца, которым укололась в каршеринге маленькая девочка

7info
Фото: t.me/prokrzn
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Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы. 

Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края 1986 г.р.

Его привлечение к установленной законом ответственности на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры.

18 августа 2023 года в арендованной машине каршеринга малолетняя девочка укололась о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. В нём, согласно проведённой экспертизе, обнаружены следы наркотического средства – мефедрона.

Расследование уголовного дела, возбужденное по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ продолжается и находится на контроле в прокуратуре.

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