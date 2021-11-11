Найден подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Уфе

Следователи раскрыли убийство женщины, совершённое в Уфе в 2008 году. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Башкирия.

По версии следствия, преступление совершил 63-летний мужчина, который сейчас отбывает в колонии срок за убийство.

Расчленённый труп 33-летней уроженки Уфы, склонной к бродяжничеству, нашли весной 2008 года микрорайоне Зелёная роща. Части тела убитой были разбросаны по большой территории. Установить подозреваемого удалось только через 13 лет.

Расследование возобновили в 2021 году. Были опрошены свидетели, проведены экспертизы. В результате установлено, что незадолго до смерти, зимой, потерпевшая проживала с местным жителем у него в квартире.

У мужчины богатое криминальное прошлое. Он имеет несколько судимостей, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и убийство. За последнее убийца сейчас отбывает срок в колонии.

В убийстве мужчина сознался, но факт расчленения отрицает. По его словам, тело распилил его знакомый, которого через 6 лет мужчина убил в пьяной ссоре.

В 2008 году, также во время пьянки, произошёл конфликт, во время которого обвиняемый ударил сожительницу бутылкой по голове. От полученной травмы женщина скончалась.

Расследование продолжается.