Найден горящий фюзеляж пропавшего самолёта Ан-24

Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.

Воздушный борт, летевший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропал с радаров сегодня недалеко от конечной точки.

По официальным данным, в самолёте находились порядка 40 человек.

Сигнал бедствия экипажем Ан-24 не подавался, аварийный маяк не срабатывал. Об этом, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщает RT.

Осмотр с воздуха места падения Ан-24 показал, что выживших нет, возможно, их обнаружат при наземном осмотре. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области