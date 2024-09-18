Наибольшее число гостиниц и турбаз расположено в Касимовском и Спасском районах

Страница Рязаньстата ВКонтакте опубликовала муниципальный рейтинг Рязанской области.

Социально-экономическое развитие территорий тесно связано с созданием комфортных условий жизни населения.

Близость к областному центру и наличие федеральных трасс, проходящих через Рязанский и Рыбновский районы, способствуют их прогрессивному развитию. Тем не менее, инфраструктура активно развивается и в других районах области.

Транспортную доступность обеспечивают автомобильные дороги. Наибольшее число дорог проходит в Михайловском районе — 674 км и Касимовском — 630 км. Наименьшая протяженность дорог в Александро-Невском и Ухоловском районах — по 98 км.

Как для жителей, так и для путешествующих по региону важно, чтобы было, где отдохнуть, поесть и подзарядиться энергией на спортплощадке. Наибольшее число гостиниц и баз отдыха расположено в Касимовском и Спасском районах — 11 и 10 соответственно.

Кафе, ресторанов и баров более всего в Михайловском и Шацком районах — 33 и 26. По числу спортивных сооружений лидируют Касимовский район — 127, и Пронский — 115.

Самые молодые по возрасту жители Старожиловского и Ряжского районов. Здесь средний возраст составляет 41 год. Самые зрелые — в Пителинском и Ермишинском со средним показателем 47 лет.

Но что интересно, у жителей Ермишинского района самая высокая в области приверженность спорту — занимается каждый третий житель.