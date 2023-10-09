Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Рязани 8 октября

Мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали сотрудники ППС в Рязани, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На улице Бирюзова правоохранители обратили внимание на прохожего, который при появлении сотрудников в форме резко изменил траекторию движения и ускорил шаг. Гражданина догнали и остановили.

Выяснилось, что 41-летний уроженец Хабаровского края находится в федеральном розыске. Мужчина проходит по уголовному делу о фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина. В Московский районный суд на рассмотрение задержанный не явился. По этой причине суд объявил его в федеральный розыск.

Мужчину поместили в СИЗО.