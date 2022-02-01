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Вторник, 1 февраля, 2022

Нагрудная камера полицейского сняла момент стрельбы по агрессивной бойцовской собаке в Москве

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Нагрудная камера полицейского сняла момент стрельбы по агрессивной бойцовской собаке в Москве

Александр Ильин
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В Москве регистратор с нагрудной камеры сотрудника полиции снял момент стрельбы по собаке породы стаффорд, которая растерзала йорка, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился в одном из дворов на улице Софьи Ковалевской. Мужчина выгуливал стаффордширского терьера без намордника. В один момент собака набросилась на йорка, растерваз его. Хозяин погибшего животного вызвал полицейских.

На кадрах видно, как агрессивная собака пытается напасть на правоохранителей. Один из них применяет перцовый баллончик, однако это не помогает.

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После другой сотрудник открывает огонь по собаке. С двумя ранениями её доставили к ветеринару. Хозяин пса, который, предварительно, был пьян, задержан. 

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