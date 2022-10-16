Надзорные органы МЧС России лидируют в рейтинге эффективности

Рейтинг эффективности надзорной деятельности на федеральном уровне возглавили органы МЧС России, удерживая лидерство два последних квартала.
Минэкономразвития оценивало ведомства, которые за три квартала провели больше 500 проверочных мероприятий, – говорится на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.
Оценивались качественные параметры работы, внедрение системы профилактики, клиентоцентричность, а также качество подготовки документов, направляемых на согласование с прокуратурой.
Руководитель спасательного ведомства Александр Куренков отметил, что деятельность надзорных органов МЧС основывается на риск-ориентированном подходе.
После определения категории риска можно пройти самопроверку на соблюдение требований законодательства на объекте защиты – заполнить чек-лист.
Вторую строчку всероссийского рейтинга занял Россельхознадзор, третья позиция – у Роспотребнадзора.
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