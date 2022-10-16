Надзорные органы МЧС России лидируют в рейтинге эффективности

Рейтинг эффективности надзорной деятельности на федеральном уровне возглавили органы МЧС России, удерживая лидерство два последних квартала.

Минэкономразвития оценивало ведомства, которые за три квартала провели больше 500 проверочных мероприятий, – говорится на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

Оценивались качественные параметры работы, внедрение системы профилактики, клиентоцентричность, а также качество подготовки документов, направляемых на согласование с прокуратурой.

Руководитель спасательного ведомства Александр Куренков отметил, что деятельность надзорных органов МЧС основывается на риск-ориентированном подходе.

Александр Куренков: «От категории риска объекта зависит периодичность его плановых проверок. Определить категорию риска может самостоятельно сам собственник помещения. Для этого на официальном портале Министерства размещён специальный электронный сервис»

После определения категории риска можно пройти самопроверку на соблюдение требований законодательства на объекте защиты – заполнить чек-лист.

Вторую строчку всероссийского рейтинга занял Россельхознадзор, третья позиция – у Роспотребнадзора.

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