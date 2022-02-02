«Надоело на гробиках на ездить»: ярославцы попросили вернуть маршрутки

Жители Ярославля поддержали идею вернуть маршрутки на дороги города, пишет ЯрNews.

Ранее маршрутчики обратились к региональному бизнес-омбудсмену с предложением вернуться на ярославские маршруты. При этом они предложили увеличить сроки действия договоров до 5-7 лет.

В комментариях к этой новости местные жители признались, что устали от транспортной реформы. Они выступают за возвращение прежних маршрутов.

«Надоело на гробиках на колесиках ездить, и еще неизвестно куда он поедет», – признался один из пользователей.

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«Мы ждем вас, родненькие», – написал другой.

«Я не понял, а почему сразу их не вернули? Зачем привезли этот «мусор» с разных городов?» – задался вопросом ярославец.

«Мы все будем очень рады возврату наших родных маршруток с нашими водителями!» – отметил горожанин.