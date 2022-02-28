Надежный способ сохранить накопления в кризис

ГК «Зеленый сад» напоминает, что покупка недвижимости в кризисное время — один из самых надежных и действенных способов сохранить сбережения или вложиться в актив, который не так сильно зависит от внешнеполитических и экономических факторов. А работа застройщика по принципу проектного финансирования гарантирует полную безопасность для покупателя.

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Все новые проекты ГК «Зеленый сад» возводятся именно с использованием эскроу-счетов. В чем преимущества? Покупатели полностью защищены от всех рисков: при покупке квартиры в строящемся доме деньги поступают на специальный эскроу-счёт, который открывается в аккредитованном банке. Пока жилой комплекс не будет введён в эксплуатацию и как минимум один из участников строительства не оформит в собственность квартиру, банк не переведёт деньги застройщику. Более того, сумма до 10 млн руб. застрахована государством.

В условиях нестабильности к выбору застройщика нужно подойти особенно тщательно: только сильная компания справится с кризисными явлениями мирового масштаба. ГК «Зеленый сад» работает на рынке 21 год. Покупка квартиры у известного и опытного застройщика — надежный вклад в будущее. В компании используют качественные материалы, выбирают самые оптимальные, а не компромиссные варианты; сотрудничают с партнерами из разных стран и при сбоях в поставках быстро принимают решение в пользу более надежных контрактов (так было в первую волну пандемии, когда немецкие лифты заменили на оборудование всемирной компании BLT с бесконтактным модулем).

Кроме новых проектов, которые возводятся по программе проектного финансирования, у «Зеленого сада» есть недавно завершенные проекты — это элитный дом клубного типа Pride Park и ЖК «Еврокласс-2», по которому застройщик в конце февраля получил от Госстройнадзора Рязанской области итоговое положительное заключение — администрация города разрешила ввод в эксплуатацию.

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Жилой квартал «Еврокласс» находится в Кальном — одном из самых популярных районов города. Пять 25-этажных домов образуют мини-район, где предусмотрено всё для комфортной жизни: просторные детские площадки, спортивные зоны, велосипедные дорожки, скалодром, безбарьерная среда. Рядом расположены детские образовательные учреждения, крупнейшие гипермаркеты города «Глобус», «Леруа Мерлен», «Лента», торговый центр «Круиз», социальные объекты.

Подробную информацию о сдаче дома «Еврокласс-2» и получению ключей можно узнать по телефону 77-77-77.