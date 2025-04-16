Надежда Бабкина станет гостьей третьего выпуска шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

18 апреля в 21:30 на телеканале «Россия» — третий отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
Гостьей выпуска станет народная артистка России Надежда Бабкина. В этом году её коллективу «Русская песня» исполняется 50 лет, и участникам проекта выпадет возможность поздравить артистов с юбилеем.
По словам ведущего шоу Николая Баскова, великолепный вокал — это воздух для души, а когда таких голосов много, они превращаются в мощный ураган, «который сносит крышу». Именно так и происходит на сцене «Ну-ка, все вместе! Хором!». Зрителей ждут новые открытия и музыкальные сюрпризы, которые ворвутся в эфир с ураганной энергией.
Первым в этот вечер выступит современный эстрадный хор «Fermata» из Воронежа с хитом «Поезда» группы «Комната культуры», который уже успел покорить миллионы слушателей в интернете.
На сцену также выйдут:
Хор театра «Школа драматического искусства»,
Ансамбль грузинского многоголосия «САКАРТВЕЛО»,
Ансамбль «SPOKANKI» и трио «Why Cats, Why?» (Москва),
Вокальная группа «СТАТУС» (Минск),
Государственный хор Республики Калмыкия,
Хор Университета Лобачевского (Нижний Новгород, 50 участников) — он завершит отборочный тур.
В прошлом выпуске определились два финалиста, однако один из них — «Хор Московского Сретенского монастыря» — добровольно отказался от дальнейшего участия. Руководитель коллектива Андрей Полторухин объяснил решение так:
«Благодарим за возможность стать частью этого прекрасного проекта, но, к сожалению, мы не сможем продолжить участие из-за большого количества богослужений. Мы пришли сюда не ради соревнования, а чтобы подарить зрителям наше искусство».
Таким образом, в финал прошли:
«Postmodern Band» (Москва),
Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета (Екатеринбург).
Победитель сезона получит Кубок шоу и главный приз — 5 миллионов рублей.
Фото: телеканал «Россия»