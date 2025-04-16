Надежда Бабкина станет гостьей третьего выпуска шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

18 апреля в 21:30 на телеканале «Россия» — третий отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).

Гостьей выпуска станет народная артистка России Надежда Бабкина. В этом году её коллективу «Русская песня» исполняется 50 лет, и участникам проекта выпадет возможность поздравить артистов с юбилеем.

Надежда Бабкина:

«В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как коллектив „Русская песня“ выступает на профессиональной сцене. Я обожаю это направление в искусстве. Хоровое пение — это огромное количество разных тембров, и когда они звучат одновременно, рождаются удивительные краски. Это нужно уметь услышать. Фальшивые ноты я готова простить — это дело практики. Я всегда поддержу любое хоровое начинание, будь то молодой или взрослый коллектив. Главное — много репетировать, понимать, чего хочешь, найти свой путь и радоваться процессу. Тогда в этом будет и жизнь, и правда, и радость, и счастье, и доброта».

По словам ведущего шоу Николая Баскова, великолепный вокал — это воздух для души, а когда таких голосов много, они превращаются в мощный ураган, «который сносит крышу». Именно так и происходит на сцене «Ну-ка, все вместе! Хором!». Зрителей ждут новые открытия и музыкальные сюрпризы, которые ворвутся в эфир с ураганной энергией.

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Первым в этот вечер выступит современный эстрадный хор «Fermata» из Воронежа с хитом «Поезда» группы «Комната культуры», который уже успел покорить миллионы слушателей в интернете.

Давид Виннер, член жюри:

«Во втором сезоне шоу особенно радует участие людей разных поколений. В одном коллективе могут быть и 18-летние, и зрелые артисты. Это придаёт исполнению глубину и разнообразие — как в музыкальном материале, так и в передаче человеческого духа».

На сцену также выйдут:

Хор театра «Школа драматического искусства»,

Ансамбль грузинского многоголосия «САКАРТВЕЛО»,

Ансамбль «SPOKANKI» и трио «Why Cats, Why?» (Москва),

Вокальная группа «СТАТУС» (Минск),

Государственный хор Республики Калмыкия,

Хор Университета Лобачевского (Нижний Новгород, 50 участников) — он завершит отборочный тур.

В прошлом выпуске определились два финалиста, однако один из них — «Хор Московского Сретенского монастыря» — добровольно отказался от дальнейшего участия. Руководитель коллектива Андрей Полторухин объяснил решение так:

«Благодарим за возможность стать частью этого прекрасного проекта, но, к сожалению, мы не сможем продолжить участие из-за большого количества богослужений. Мы пришли сюда не ради соревнования, а чтобы подарить зрителям наше искусство».

Таким образом, в финал прошли:

«Postmodern Band» (Москва),

Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета (Екатеринбург).

Победитель сезона получит Кубок шоу и главный приз — 5 миллионов рублей.

Фото: телеканал «Россия»