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Происшествия

Над соседней с Рязанью областью сбито 40 украинских беспилотников

Алексей Самохин

Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки ВСУ на регионы России. По данным ведомства, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника:

▪️ 54 — над Саратовской областью,

▪️ 40 — над Воронежской областью,

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▪️ 22 — над Белгородской областью,

▪️ 9 — над Ростовской областью,

▪️ по 3 — над Курской областью и Республикой Крым,

▪️ 1 — над Липецкой областью.

Отметим, что Воронежская и Липецкая области граничат с Рязанской. Мониторинговые каналы предупреждали рязанцев о возможном появлении БПЛА, но эта ночь прошла для Рязани спокойно.

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