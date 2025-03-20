Над соседней с Рязанью областью сбито 40 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки ВСУ на регионы России. По данным ведомства, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника:
▪️ 54 — над Саратовской областью,
▪️ 40 — над Воронежской областью,
Реклама
▪️ 22 — над Белгородской областью,
▪️ 9 — над Ростовской областью,
▪️ по 3 — над Курской областью и Республикой Крым,
▪️ 1 — над Липецкой областью.
Отметим, что Воронежская и Липецкая области граничат с Рязанской. Мониторинговые каналы предупреждали рязанцев о возможном появлении БПЛА, но эта ночь прошла для Рязани спокойно.