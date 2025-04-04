Над Россией уничтожено 107 БПЛА, часть в соседних с Рязанской областях

В период с 21:00 3 апреля по 05:00 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

БПЛА были сбиты над следующими регионами:

34 — над территорией Курской области,

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30 — над территорией Орловской области,

18 — над территорией Липецкой области,

7 — над территорией Калужской области,

4 — над территорией Ростовской области,

4 — над акваторией Азовского моря,

3 — над территорией Тамбовской области,

3 — над территорией Московского региона,

2 — над территорией Брянской области,

1 — над территорией Воронежской области,

1 — над территорией Тульской области.

В Рязанской области объявлялась опасность угрозы БПЛА, но до Рязани беспилотники, к счастью, не долетели.