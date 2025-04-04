Над Россией уничтожено 107 БПЛА, часть в соседних с Рязанской областях

В период с 21:00 3 апреля по 05:00 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.
БПЛА были сбиты над следующими регионами:
34 — над территорией Курской области,
30 — над территорией Орловской области,
18 — над территорией Липецкой области,
7 — над территорией Калужской области,
4 — над территорией Ростовской области,
4 — над акваторией Азовского моря,
3 — над территорией Тамбовской области,
3 — над территорией Московского региона,
2 — над территорией Брянской области,
1 — над территорией Воронежской области,
1 — над территорией Тульской области.
В Рязанской области объявлялась опасность угрозы БПЛА, но до Рязани беспилотники, к счастью, не долетели.