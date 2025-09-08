Над Рязанской областью сбит вражеский беспилотник 

В ночь на понедельник, 8 сентября, над территорией Рязанской области уничтожен вражеский беспилотник. Об этом говорится в сводке министерства обороны России.

В ночь на 8 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны были сбиты над территорией четырёх областей.

Как сообщает Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены в период с 23:05 7 сентября до 03:00 8 сентября:

Три дрона — над Тульской областью.

Два дрона — над Смоленской областью.

Один дрон — над Брянской областью.

Один дрон — над Рязанской областью.

Напомним, сегодня ночью в Рязани и области объявлялась угроза атаки беспилотников.