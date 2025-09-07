Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА ночью 7 сентября

Ночью 7 сентября в Рязанской области сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

С полуночи до 6:30 дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над территорией Краснодарского края перехватили 21 беспилотник, над Воронежской областью — 13, над Белгородской — 10, над Астраханской — 7, над Волгоградской — 6. Над Азовским морем уничтожены 4 БПЛА, в Ростовской области ночью сбили 3 беспилотника, в Брянской — 2, в республике Крым, Курской и Рязанской области по 1 вражескому летательному аппарату.

