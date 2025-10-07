Над Рязанской областью ночью 7 октября уничтожено три БПЛА ВСУ

В ночь на вторник, 7 октября, над Рязанской областью было уничтожено три вражеских беспилотника самолётного типа. Об этом говорится в сводке министерства обороны России.

По данным ведомства, в течение ночи, с 23:00 мск 6 октября до 07:00 мск 7 октября, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атака была отражена над территорией 12 регионов России и акваторией Черного моря.

Наибольшее количество целей было уничтожено над Курской, Белгородской и Нижегородской областями.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадавших и ущерба в регионе не зарегистрировано.

Напомним, вчера ночью над Рязанской областью было уничтожено 4 беспилотника.