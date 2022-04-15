Над рязанским небом сняли на видео полярное сияние

В четверг, 14 апреля, в небе над центром Рязани сняли на видео полярное сияние. Ролик астрономов-любителей опубликовали в группе Новости Рязани ВКонтакте.
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В комментариях один из пользователей объяснил физику явления.
В четверг, 14 апреля, в небе над центром Рязани сняли на видео полярное сияние. Ролик астрономов-любителей опубликовали в группе Новости Рязани ВКонтакте.
В комментариях один из пользователей объяснил физику явления.
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