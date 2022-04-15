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Пятница, 15 апреля, 2022

Над рязанским небом сняли на видео полярное сияние

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Над рязанским небом сняли на видео полярное сияние

Александр Ильин
Фото: pixabay.com/images/id-3273425/

В четверг, 14 апреля, в небе над центром Рязани сняли на видео полярное сияние. Ролик астрономов-любителей опубликовали в группе Новости Рязани ВКонтакте. 

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В комментариях один из пользователей объяснил физику явления. 

«Солнце «выбрасывает» в сторону Земли особо мощный энергетический сгусток, а магнитное поле и верхние слои атмосферы Земли (~100-400 км) принимают этот выброс и «радуются», устраивая цветовое шоу на небе», — написал он.

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