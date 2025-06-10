Над Рязанью восходит Клубничная Луна. Об этом сообщает телеграм-канал «RZNASTRO».

Название «Клубничная Луна» пришло из традиций североамериканских индейцев, для которых июньское полнолуние совпадало с сезоном сбора клубники. Красный цвет появляется из-за положения Луны у горизонта— ее свет проходит через плотные слои атмосферы, преломляется и окрашивается в алые оттенки.

Наблюдать Клубничную Луну лучше за городом на открытых пространствах. Максимальный визуальный эффект ожидается в момент восхода, около 21:30 по московскому времени.