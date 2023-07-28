Над Новомичуринском заметили дрон

В Жигулевске Самарской области нашли девятилетнюю девочку, которая считалась пропавшей без вести, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.
Ребенка обнаружили в квартире ее соседа-похитителя. Злоумышленник обманным путем заманил жертву к себе домой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.
«Малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения», – говорится в публикации.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь,...
На пляже в Приморском крае произошла массовая драка с двумя пострадавшими, пишет телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с места событий.
Инцидент произошел в бухте Шамора.
«Женщина-терминатор зрелищно уложила сразу двух оппонентов», – говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, как дама в черных трусах сначала избила соперницу, а затем и...
Проезжавшая через Волгоград путешественница резко раскритиковала местные дороги, пишет V1.RU.
Женщину возмутило количество светофоров и общественного транспорта в городе, а также отсутствие объездной дороги.
«Это невозможно. Мы хотим проехать ваш город и забыть его навсегда, понимаете? Он не оставит в нашей памяти никаких приятных воспоминаний или ощущений», – отметила...
Жителей нескольких районов Волгограда разбудил оглушительный звук взрыва, пишет портал V1.RU.
Инцидент произошел ночью 27 июля. Местные жители отметили, что слышали шум в 503-м микрорайоне.
«У нас сегодня много самолетов летало. Может, снова на сверхзвук?», – предположил один из пользователей.
По словам другого комментатора, вибрация была такой силы, что «аж...
Артист чувашской эстрады Юрий Петухов побывал в зоне проведения спецоперации и пообщался с земляками, сообщило «Национальное телевидение Чувашии».
Мужчина пояснил, что хотел встретиться с военными, чтобы поддержать их и воодушевить на победу.
«В их глазах видна и злость, и тоска, но страха никакого не было. Молодцы, ребята, держатся», –...
Жительница поселка Пятницкое Волоконовского района пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на ужасную вонь, пишет «Бел.Ру».
Главу региона призвали решить проблему, которая обострилась минувшей ночью.
«Невозможно открыть ни двери, ни окна», – посетовала белгородка.
Гладков ответил, что уже поговорил с главой района Сергеем Бикетовым, который подтвердил сложившуюся ситуацию. Экологи проверят работу предприятия,...
Жители ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово устроили самосуд над подозреваемым в педофилии, пишет телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, количество нападавших достигло 30 человек. Она набросились на 23-летнего парня, решив, что он приставал к их детям. На кадрах видно, что жертву избивают руками и ногами.
Стражи порядка задержали двоих...
Следователи возбудили уголовное дело после пропажи восьмилетней жительницы Екатеринбурга, пишет портал «МОЕ Онлайн!».
Ребенок ушел из дома гулять в среду утром, после чего бесследно исчез. Малышку нашли в ночь на пятницу в соседнем доме. Она оказалась в квартире мужчины, который страдает наркозависимостью.
«Заманил ребенка к себе домой с помощью...