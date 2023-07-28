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Над Новомичуринском заметили дрон

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Жители Новомичуринска заметили летящий БПЛА. Видео с его пролётом поделились в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Видео снято вечером 26 июля.

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Подробности поисков не разглашаются.

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