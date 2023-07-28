Над Новомичуринском заметили дрон

На пляже в Приморском крае произошла массовая драка с двумя пострадавшими, пишет телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с места событий. Инцидент произошел в бухте Шамора. «Женщина-терминатор зрелищно уложила сразу двух оппонентов», – говорится в подписи к ролику. На кадрах видно, как дама в черных трусах сначала избила соперницу, а затем и...