Среда, 3 января, 2024
На главнуюНовости мира

Над Белгородской областью сбили ракеты «Точка-У» и «Ольха»

7info 2
spot_img

Над Белгородской областью система ПВО сбила шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха». Об этом сообщило министерство обороны России.

Попытка атаки ВСУ на российские территории была пресечена утром 3 января.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах