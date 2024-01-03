Над Белгородской областью сбили ракеты «Точка-У» и «Ольха»

Над Белгородской областью система ПВО сбила шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха». Об этом сообщило министерство обороны России.

Попытка атаки ВСУ на российские территории была пресечена утром 3 января.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.