Четверг, 7 ноября, 2024
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«Национальная Лотерея» составила ТОП-5 самых удачливых мужских имён

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Алексей Самохин
Изображение от stockking на Freepik

Больше всего победителей-миллионеров игр «Национальной Лотереи» в 2024 году носят имя Александр. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Среди выигравших более миллиона рублей Александров 19%. В пятёрке лидеров также Владимир — 10%, Сергей — 9%, Виктор — 8,5% и Андрей — 7%.

По информации оператора лотерей, в числе миллионеров «Мечталлион» и других игр «Национальной Лотереи» 58,5% — представители сильного пола.

В пресс-релизе отмечается, что имя Александр — одно из самых популярных для новорожденных в России в течение нескольких лет. Не исключено, что такая «везучесть» связана с большим числом мужчин с таким именем.

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