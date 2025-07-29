Начинается строительство дороги к новой школе в Олимпийском городке

В Рязани начинается строительство дороги к микрорайону Олимпийский городок, к новой школе. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.

В соответствии с проектной документацией планируется строительство двухполосной дороги протяженностью более 200 метров, а также тротуара. Кроме того, подрядчик проведет работы по освещению дороги и устройству пешеходных переходов.

В данный момент осуществляется передача строительной площадки и проектной документации подрядной организации. Цена контракта – 14,4 млн рублей. Срок завершения работ – 30 октября 2025 года.