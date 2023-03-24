Начался капитальный ремонт в школе им. Горького в Скопине

В четверг, 23 марта, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина посетила среднюю общеобразовательную школу им. Горького в городе Скопин.

В 2023 году в школе проводится капитальный ремонт в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы РФ «Развитие образования».

Четырехэтажное здание школы было введено в эксплуатацию в 1960 году. В школе обучаются 279 учащихся в 16 учебных классах.

Проведение ремонтных работ в школе запланировано с 18 марта по 10 августа 2023 года. Предусмотрен ремонт кровли, стен, пола, потолка, замена оконных и дверных блоков, ремонт систем электроснабжения, водопровода, канализации в основном здании школы и ремонт здания мастерских. Цена контракта составляет около 52,5 млн. руб.

На сегодняшний день в школе проведены следующие виды работ:

— отбивка штукатурки с поверхностей стен в слесарной и столярной мастерских,

— демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков в основном здании школы (31 штука),

— начали разбор крыши в основном здании.

Во время общения с педагогами школы и родителями учеников Елена Митина отметила, что только совместная работа может дать хорошие результаты.

— Я являюсь координатором проекта «Новая школа» уже более пяти лет и прекрасно вижу, что когда в работу вовлечены не только подрядчик и администрация, но и педагоги, родители и ученики, тогда все работы выполняются качественно и в срок.

Директор школы Татьяна Хомякова отметила, что довольна подрядной организацией:

— Они сами вышли с предложением начать работы раньше установленного графика, чтобы успеть выполнить как можно больше видов ремонтных работ и иметь задел на будущее. Активные, серьезные, советуются с нами по каждому вопросу. Надеюсь, мы сработаемся, и результат капитального ремонта устроит всех.