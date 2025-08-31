Начало осени порадует рязанцев летним теплом: прогноз погоды с 1 по 7 сентября

Начало осени, с 1 по 7 сентября, порадует рязанцев летним теплом. Солнечные дни позволят жителям области насладиться началом учебного года. Температура будет выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в Рязанской области первая неделя осени будет теплой и без осадков. В понедельник, 1 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +27°C. Ночью температура воздуха составит +14°C. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст. Скорость ветра составит 2 м/с.

Во вторник, 2 сентября, ожидается облачность. Температура днём поднимется до +19°C, ночью — до +13°C. Без осадков. Давление не изменится — до 742 мм рт. ст. Скорость ветра будет 5 м/с.

В среду, 3 сентября, максимальная температура воздуха днем в Рязанской области составит +19°C, ночью — до +12°C. Сохранится облачная погода. Давление немного вырастет — до 748 мм рт. ст. Скорость ветра будет 5 м/с.

В четверг, 4 сентября, температура воздуха вновь поднимется до +21°C днем, ночью опустится до +10°C. Ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков. Давление поднимется до 750 мм рт. ст. Скорость ветра будет 4 м/с.

В пятницу, 5 сентября, синоптики обещают облачную погоду без осадков. Столбики термометров достигнут +21°C днём и +9°C ночью. Атмосферное давление поднимется до 752 мм рт. ст. Скорость ветра составит 3 м/с.

В выходные природа порадует летним теплом. В субботу, 6 сентября, рязанцев солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +22°C, ночью — до +9°C. Атмосферное давление немного поднимется — до 753 мм рт. ст. Скорость ветра будет 2 м/с.

К воскресенью, 7 сентября, в разгар дня столбики термометров поднимутся до +19°C. Ясно, без осадков. Атмосферное давление — до 756 мм рт. ст.