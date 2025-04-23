Начальник Рязанской полиции провел личный прием граждан

Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай провел личный прием граждан в Приемной Президента РФ в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Алай подчеркнул, что работа с обращениями населения является приоритетной задачей органов внутренних дел. Подобным мероприятиям, направленным на доверие граждан к органам правопорядка, руководством регионального УМВД уделяется особое внимание.

На личный прием обратились жители региона по вопросам, касающимся деятельности органов внутренних дел. Владимир Анатольевич внимательно выслушал каждого обратившегося. По ряду обращений были даны отдельные поручения руководителям подразделений регионального УМВД для дальнейшего оказания содействия рязанцам в решении их вопросов, некоторые обращения взяты на личный контроль.