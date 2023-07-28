Начальник рязанского ЗАГСа Сорокина рассказала, как личным примером убедила женщину принять выбор сына

Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте продолжает делиться историями из своей работы. На этот раз она рассказала, как благодаря личному примеру ей удалось убедить женщину принять выбор сына.

Рязанка обратилась к Сорокиной в ходе личного приёма и рассказала, что обескуражена предстоящей свадьбой сына. Круг общения, традиции, ожидания двух семей оказались абсолютно противоположны.

– Я словно погрузилась в обстоятельства своей свадьбы. Семья мужа хотела для своего сына, наверное, более высокую по статусу партию, да и не такую раннюю женитьбу. А у нас — любовь, 20 лет и нет преград. Семьям хватило мудрости, а нам — настойчивости… Почти 33 года мы вместе.

После разговора с мамой, почти принявшей предстоящее событие, пригласила молодых людей. Они не похожи на нас, но те же «любовь, 20 лет, и нет преград». У них будет своя история, своя жизнь, — поделилась Сорокина.

Молодожёнам она пожелала не растерять любовь, построить крепкую семью и не переживать насчёт родителей — они обязательно поддержат.