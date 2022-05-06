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Пятница, 6 мая, 2022

Начальник рязанского Управления МВД поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы

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Начальник рязанского Управления МВД поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы

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В преддверии празднования 77-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай лично навестил майора внутренней службы в отставке Александра Николаевича Чернова.

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Владимир Анатольевич поздравил ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы, выразил благодарность за силу, подвиги и мужество на благо победы, за долгие годы, отданные служению закону и народу. Начальник УМВД России по Рязанской области пожелал Александру Николаевичу Чернову и его семье крепкого здоровья, личного счастья и бодрости духа, а также вручил цветы и подарки.

Ветеран, которому в этом году исполнится 98 лет, поведал пришедшим в гости сотрудникам полиции интересные истории из жизни, поделился секретом долголетия и пожелал всем присутствующим большого счастья и семейного благополучия.

Начальник рязанского Управления МВД поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы
Начальник рязанского Управления МВД поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы

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