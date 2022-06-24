Начальник подразделения одного из рязанских предприятий подозревается в получении взятки

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий, расположенного в Рязанской области, возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая получила от представителя коммерческой организации в качестве взятки по ранее обговоренным условиям сотрудничества по заключению договоров поставки продукции на рязанское предприятие и согласования оплаты счетов денежные средства на общую сумму более 25 тысяч рублей.

Преступная деятельность должностного лица пресечена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.