Начальник МЖД Валерий Танаев подвел итоги работы магистрали в 2023 году

В понедельник, 15 января, начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы столичной магистрали в 2023 году. Главным достижением дороги стало эффективное обеспечение надёжных железнодорожных перевозок, реализация стратегических транспортных проектов. На столичной магистрали достигнут рост пассажирских и грузовых перевозок. На 22% выросли перевозки в контейнерах, которые составили почти 1,5 ДФЭ. В приоритете была доставка социально значимых грузов, таких как зерно, продовольственные товары, а также строительных материалов для работы стройкомплекса.

На железнодорожный транспорт привлечено порядка 550 новых клиентов, заключено 800 новых договоров на предоставление транспортно-логистических услуг.

В 2023 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» локомотивный парк Московской железной дороги пополнился 56 современными тепловозами и электровозами для вождения грузовых и пассажирских поездов, а также маневровой работы. Это самое масштабное обновление техники за последние 20 лет.

Как подчеркнул Валерий Танаев, знаковым событием в пассажирском комплексе стал запуск движения на третьем и четвертом московских центральных диаметрах. Новые маршруты пригородно-городского транспорта с тактовым движением поездов создали уникальные возможности для пассажиров, позволили им управлять своим временем.

Для реализации проектов в сжатые сроки были проведены масштабные работы по развитию инфраструктуры: уложено 130 км путей, 400 стрелочных переводов, 520 км контактной сети, открыто 28 новых и реконструированных остановочных пунктов, построено 5 мостов, 14 путепроводов и 1 поворотный тоннель, связавший Московскую и Октябрьскую железные дороги. Все работы проводились поэтапно, без остановки движения поездов. Это позволяло пассажирам пользоваться пригородным сообщением во время масштабной реконструкции.

В 2023 году продолжилась реконструкция малых вокзалов в регионах прохождения дороги. Так, к 80-летию Курской битвы проведена масштабная модернизация на станции Поныри, где открылся историко-мемориальный музейный комплекс. Завершена реконструкция еще одного вокзала на станции Льгов, где созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе маломобильных граждан и родителей с детьми.

Реализован масштабный проект по реконструкции моста через Оку в подмосковном Серпухове, что позволит увеличить скорость движения поездов и пропускать грузовые составы с увеличенной массой.

В 2023 году в ходе ремонтно-путевой кампании отремонтировано 305,4 км пути, уложено 207 комплектов стрелочных переводов.

За всеми этими достижениями и колоссальной работой стоят люди, наши работники, которые в любую погоду, в самых непростых условиях проявляют свои лучшие человеческие и профессиональные качества, — отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

В 2024 году продолжится развитие диаметров: возведение крупных ТПУ на Рижской, станции Серп и Молот и Железнодорожная, новых станций Петровско-Разумовская и Митьково. В Брянской области запланировано проведение капитального ремонта на вокзале станции Орджоникидзеград, в Тульской области – открытие нового музейного комплекса на станции Волово. В течение 2024-2025 годов в Курской области будет проводиться ремонт пассажирских платформ на 18 станциях. В Смоленске на производственной базе путевой машинной станции №97 в реализуется проект по созданию автоматизированного комплекса. Он обеспечит безотходное производство рельсошпальной решётки, благодаря которому во вторичный оборот будут вовлекаться те материалы, которые ранее подлежали утилизации. В Рязанской области в 2024 году мы планируется ввести в эксплуатацию путь общего пользования на станции Кораблино для обслуживания местных предприятий, в частности, погрузки и выгрузки минеральных удобрений.