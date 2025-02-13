Начальник колонии в Рязанской области продавал телефоны заключённым

Начальник колонии в Рязанской области продавал телефоны заключенным, чтобы те поддерживали связь с родными и знакомыми за огражденными проволокой стенами. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

По информации канала, в 2023 году начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии-5 по Рязанской области Константин Алёшин начал массово продавать заключенным мобильные телефоны. Средства связи запрещены осужденным. Самой масштабной поставкой для одного заключенного, совершенной Алёшиным, стало 8 телефонов стоимостью 5 тысяч рублей каждый. Отмечается, что на территорию колонии Алёшин провозил смартфоны разных ценовых сегментов.

Сейчас в деле Константина Алёшина имеется три эпизода, по которым он получил с осужденных более 100 тысяч рублей. Проверяется его причастность к другим эпизодам взяток на территории колонии.