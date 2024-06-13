Начальник ГУ МЧС России по Рязанской области стал генерал-майором

Указом Президента Российской Федерации начальнику Главного управления МЧС России по Рязанской области Алексею Олеговичу Жукову присвоено высшее специальное звание генерал-майор внутренней службы. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

Алексей Олегович родился 22 января 1972 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР.

Образование высшее. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, в 2005 году – Институт правоведения и предпринимательства г. Санкт-Петербурга.

Работа:

12.1991-06.1992 гг. – служба в Вооруженных Силах РФ, Северо-Кавказский военный округ.

01.1993-07.1994 гг. – старший пожарный 1-ой самостоятельной военизированной пожарной части Департамента пожарной охраны МВД Чеченской республики Ичкерии, г. Грозный.

07.1994-11.1995 гг. – старший пожарный 26-й пожарной части 10-го отряда пожарной охраны Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург).

11.1995-12.1998 гг. – начальник караула 26-й пожарной части

10-го отряда пожарной охраны Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург).

12.1998-01.2000 гг. – заместитель начальника 5-й пожарной части 10-го отряда пожарной охраны Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург).

01.2000-08.2000 гг. – старший инженер отделения организации службы и пожаротушения отдела координации деятельности в подразделениях Ленинградской области при Управлении государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург).

08.2000-10.2006 гг. – начальник 41-й пожарной части 3-го отряда пожарной охраны государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург).

10.2006-10.2010 гг. – начальник Государственного учреждения

«3 отряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург).

10.2010-07.2011 гг. – заместитель начальника государственного учреждения «37 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области, (г. Санкт-Петербург).

07.2011-12.2018 гг. – руководящие должности в Управлении пожарно-спасательных сил и специальных формирований Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (г. Санкт-Петербург).

02.2019-03.2022 – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области (по Государственной противопожарной службе) (г. Калининград).

Указом Президента Российской Федерации от 03 марта 2022 г. № 86 назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Имеет государственные и ведомственные награды.

Женат, воспитывает сына.