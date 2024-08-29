Начались съёмки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум» 

В Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» режиссера Елены Николаевой. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Евгения Симонова, Екатерина Вуличенко, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Александр Ратников, Лаура Кеосаян, Анна Михайловская, Максим Дрозд и многие другие. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Анна Островская (Мария Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений – и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Павел Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность – против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

Елена Николаева, режиссер: «В новом сезоне нашу Анну ждет важное изменение в ее женской судьбе. Это, конечно, отразится и на ее способностях, и на расследованиях, и на семейной жизни. Но Анна станет только сильнее, а истории – еще интереснее и неожиданнее. Появятся и новые герои, которых, уверена, полюбят зрители. Но главное останется прежним: наш сериал будет таким же увлекательным, по-семейному уютным и очень добрым».

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.