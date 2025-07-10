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Кино и ТВ

Начались съемки многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь»

Алексей Самохин
фото телеканала «Россия»

В Москве начались съемки многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь» (16+) под режиссурой Антона Борматова. В главных ролях — Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Дарья Урсуляк, Нонна Гришаева и другие. 

Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована на телеканале «Россия».

Мирную жизнь небольшого села нарушает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочерью Дашей (Вера Чернявская), но вскоре его находят мёртвым на берегу. Девочку с ушибом головы обнаруживают рядом, а возле неё — ружьё. Всё указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако в эту версию не верит сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова). Она не только ухаживает за девочкой, но и, при поддержке участкового Михаила (Илья Малаков), пытается защитить её от страшного обвинения. Вместе они начинают собственное расследование.

Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Гела Месхи). Раньше Лера была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после личной трагедии уехала в глубинку и устроилась на непрестижную работу. Леча местных жителей и всё больше узнавая об их отношениях, она понимает: у каждого соседа Василия могла быть причина желать ему смерти…

Съёмки сериала проходят в Москве и Ярославской области.

«Сейчас мы только в начале съёмочного процесса, — говорит режиссёр Антон Борматов. — Команда у нас сплочённая и дружная. Чего ждать зрителю? Это мультижанровый проект — ироничная драма, детектив и немного триллера. «Когда горит огонь» рассказывает и о медицине, и о жизни в обычной деревне, в нём есть даже любовный треугольник. История должна заинтересовать многих — за счёт затронутых общечеловеческих тем».

Начались съемки многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь» Съёмки сериала проходят в Москве и Ярославской области.
фото телеканала «Россия»

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