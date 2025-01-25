Начались работы по созданию промышленного парка «М5 Рязань»

В Рязанской области началась реализация крупного инвестиционного проекта – строительство нового промышленного парка «М5 Рязань». Как сообщил заместитель председателя правительства региона Артём Никитин, подрядчик уже приступил к проведению проектно-изыскательских работ. Переход к строительному этапу запланирован на осень 2025 года.

Промышленный парк разместится на площади 199 гектаров рядом с федеральной трассой М5. Удобное расположение объекта обеспечивает отличные логистические возможности для будущих резидентов.

На данный момент уже поступили первые заявки от инвесторов, планирующих локализацию там своих производств. Совокупный объём инвестиций на начальном этапе составит 1,36 млрд рублей. В числе запланированных проектов:

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Производственно-логистический центр по переработке подсолнечного масла;

Завод по производству кормов для домашних животных;

Предприятие по выпуску канализационных труб.

На этих предприятиях планируется создать 320 новых рабочих мест.

Проект нового парка базируется на успешной модели индустриального парка «Рязанский». Предусматривается создание современной инженерной инфраструктуры и удобных подъездных путей. Для резидентов будет предложен широкий спектр мер государственной поддержки, включая налоговые льготы и другие преференции.