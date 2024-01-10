Среда, 10 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Начались отправки зерновой продукции по новой соединительной ветви станции Ряжск-1

7info 2
Image by ilovehz on Freepik
spot_img

В январе начались отправки зерновой продукции по новой соединительной ветви между станцией Ряжск-1 в Рязанской области и местным агропромышленным предприятием. Первые три отправки по восемь вагонов-зерновозов с ячменем общим весом 1,7 тыс. тонн были произведены 6, 8 и 9 января. Всего за первый месяц 2024 года планируется погрузить около 10 тыс. тонн ячменя, кукурузы и пшеницы.

Загрузка группы вагонов производится на территории элеватора, а затем по новой соединительной ветви они отправляются на станцию Ряжск-1, где формируются сборные грузовые составы.

Новая железнодорожная инфраструктура, возведение которой было завершено в декабре 2023 года в рамках договора примыкания, создает дополнительные возможности по перевозке грузов в объеме 105 тыс. тонн зерновой продукции в год. Она включает: соединительный путь на станции Ряжск-1 длиной 137 м и два стрелочных перевода, а также подъездной путь в 1,9 км на территории самого предприятия, специальную площадку для проведения грузовых операций.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах