Началась вторая волна записи в первый класс

С 6 июля по 5 сентября 2023 года на Госуслугах снова принимаются заявления в первый класс — теперь от тех, кто хочет выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
Для подачи заявления нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы. Записаться можно, пока в школе есть свободные места. Сервис по записи через Госуслуги работает в 82 регионах.
Каждый регион и школа сами устанавливают время начала приёма заявлений: одни стартовали сегодня в полночь, другие — утром, несколько школ откроют запись только после 8 вечера. Срок начала онлайн-приёма можно уточнить в выбранной школе.
Как подать заявление в первый класс и что для этого нужно
После подачи дождитесь решения о зачислении — оно принимается за 5 рабочих дней. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на Госуслугах.
Как ещё можно подать документы в первый класс:
на региональном портале Госуслуг
отправить Почтой России
лично при посещении школы.
Если подать заявление в одну школу разными способами, то рассмотрят только первое, а по остальным будет отказано из-за дублей.