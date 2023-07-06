Четверг, 6 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Началась вторая волна записи в первый класс

7info
Background фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

С 6 июля по 5 сентября 2023 года на Госуслугах снова принимаются заявления в первый класс — теперь от тех, кто хочет выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Для подачи заявления нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы. Записаться можно, пока в школе есть свободные места. Сервис по записи через Госуслуги работает в 82 регионах.

Каждый регион и школа сами устанавливают время начала приёма заявлений: одни стартовали сегодня в полночь, другие — утром, несколько школ откроют запись только после 8 вечера. Срок начала онлайн-приёма можно уточнить в выбранной школе.

Как подать заявление в первый класс и что для этого нужно

После подачи дождитесь решения о зачислении — оно принимается за 5 рабочих дней. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на Госуслугах.

Как ещё можно подать документы в первый класс:

на региональном портале Госуслуг
отправить Почтой России
лично при посещении школы.

Если подать заявление в одну школу разными способами, то рассмотрят только первое, а по остальным будет отказано из-за дублей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанец поймал в Оке сома весом 50,5 кг

Вываживал рыбу из воды 40 минут, самостоятельно поднять в лодку сома мужчина не сумел. Помог находившийся рядом случайный «коллега».

Движение по Ряжскому путепроводу откроют 7 июля

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о запуске движения по Ряжскому путепроводу.

Под Рязанью 41-летний мужчина покончил с собой после дня рождения

По факту гибели человека проводится доследственная проверка

Музей-заповедник открыл продажу открыток с видами Рязанского кремля

Приобрести на память открытки можно в кассе музея (Дворец Олега) и в сувенирной лавке

Пресс-службу администрации Рязани возглавила Татьяна Борискина

В последние несколько лет Татьяна Борискина работала в пресс-службе Гордумы.

Красов оценил готовность строящегося в Рязани военного госпиталя в 54%

В главном палаточном модуле на 120 коек строители прокладывают коммуникации, монтируют внутренние инженерные сети.

Суд в Рязани отложил рассмотрение дела Александра Логунова

В рамках судебного разбирательства обвинение представляет доказательства вины подсудимого.

Анатолия Вассермана госпитализировали в столичную клинику

В настоящее время Вассерман проходит обследования, врачи назначили общий анализ крови, ЭКГ и УЗИ брюшной полости.

Житель Касимова лишился машины, повторно сев пьяным за руль

Касимовский районный суд назначил в качестве наказания 120 часов обязательных работ

ТНТ раскрывает имена первой пятерки участников второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

В числе девятнадцати других звезд они будут проходить сложные испытания и голодать ради 5 миллионов рублей, которые в финале получит лишь один.

В Рязани иностранец-педофил получил 20 лет колонии

Суд признал мужчину виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста

В Рязанской БСМП оборудовали площадку для посадки вертолёта санавиации

Сама вертолётная площадка около приёмного отделения больницы была готова давно, проблема была в крыше здания
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации