Начал с приёма граждан и закончил тренировкой: глава Касимовского округа Иван Бахилов описал свой день

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов в личном телеграм-канале рассказал, что ему удалось сделать за день.
Утро, по словам главы администрации, у него началось с приёма граждан. Вопросы касались земельных отношений, каждое обращение взято на контроль. Затем Иван Бахилов провёл встречу с директором Елатомского приборного завода Максимом Паниным, который показал новую производственную линию.
Иван Бахилов также посетил Новую Деревню, где ознакомился с ходом ремонтных работ по обновлению входной группы в школе. В деревне Которово осмотрели ход ремонта дороги. Затем состоялась встреча по вопросам благоустройства деревни Ахматово.
Ближе к концу дня Иван Бахилов встретился с подрядчиком, который реализует проект благоустройства площади Соборной. Удалось обсудить детали проекта и график производства работ.