Начал с приёма граждан и закончил тренировкой: глава Касимовского округа Иван Бахилов описал свой день

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов в личном телеграм-канале рассказал, что ему удалось сделать за день.

Утро, по словам главы администрации, у него началось с приёма граждан. Вопросы касались земельных отношений, каждое обращение взято на контроль. Затем Иван Бахилов провёл встречу с директором Елатомского приборного завода Максимом Паниным, который показал новую производственную линию.

— Обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития Елатьмы. Особое внимание было уделено модернизации производства и участию завода в жизни округа, — говорится в сообщении.

Иван Бахилов также посетил Новую Деревню, где ознакомился с ходом ремонтных работ по обновлению входной группы в школе. В деревне Которово осмотрели ход ремонта дороги. Затем состоялась встреча по вопросам благоустройства деревни Ахматово.

— Во второй половине дня вручил двум молодым людям ключи от собственного жилья, приобретенного в рамках реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Свое жилье – это очень важный шаг во взрослую жизнь. Провёл осмотр реализации проектов поддержки муниципальных инициатив в микрорайонах Сиверка и Чижова. Муниципальные инициативы – двигатель прогресса, и они позволяют преображать нашу территорию, — пишет Бахилов.

Ближе к концу дня Иван Бахилов встретился с подрядчиком, который реализует проект благоустройства площади Соборной. Удалось обсудить детали проекта и график производства работ.