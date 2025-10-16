Четверг, 16 октября, 2025
2.4 C
Рязань
Новости Касимова

Начал с приёма граждан и закончил тренировкой: глава Касимовского округа Иван Бахилов описал свой день

Валерия Мединская

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов в личном телеграм-канале рассказал, что ему удалось сделать за день.

Утро, по словам главы администрации, у него началось с приёма граждан. Вопросы касались земельных отношений, каждое обращение взято на контроль. Затем Иван Бахилов провёл встречу с директором Елатомского приборного завода Максимом Паниным, который показал новую производственную линию.

— Обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития Елатьмы. Особое внимание было уделено модернизации производства и участию завода в жизни округа, — говорится в сообщении.

Иван Бахилов также посетил Новую Деревню, где ознакомился с ходом ремонтных работ по обновлению входной группы в школе. В деревне Которово осмотрели ход ремонта дороги. Затем состоялась встреча по вопросам благоустройства деревни Ахматово.

— Во второй половине дня вручил двум молодым людям ключи от собственного жилья, приобретенного в рамках реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Свое жилье – это очень важный шаг во взрослую жизнь. Провёл осмотр реализации проектов поддержки муниципальных инициатив в микрорайонах Сиверка и Чижова. Муниципальные инициативы – двигатель прогресса, и они позволяют преображать нашу территорию, — пишет Бахилов.

Ближе к концу дня Иван Бахилов встретился с подрядчиком, который реализует проект благоустройства площади Соборной. Удалось обсудить детали проекта и график производства работ.

— Закончил день тренировкой по хоккею с нашей командой в г. Сасово. Впереди новый хоккейный сезон, нужно быть в форме, — завершил глава касимовской администрации.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе...
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

Людям их трогать не нужно, это приманки для диких животных.
Новости Касимова

Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

Последние новости

Выплаты россиянам в ноябре 2025 года придут раньше из-за переноса выходных 

В ноябре 2025-го россиян ожидают важные коррективы в социальных выплатах. Из-за праздника Дня народного единства и переноса выходных часть пособий выплатят раньше.

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.

Названа надбавка к зарплате, о которой почти никто не знает

Есть смысл обсудить с начальством надбавку, если вас просят делать это.

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что приближающиеся новогодние праздники будут самыми продолжительными за многие годы. Они растянутся на 12 дней

Эксперт объяснил, кому в ноябре могут начислить двойную плату за ЖКУ

Есть несколько причин, по которым собственникам жилья приходят квитанции в двойном размере.

Массированная атака накрыла украинские города от Харькова до Чернигова

В Полтавской области взрывы прозвучали в Полтаве и Кременчуге. По предварительным данным, серьезно пострадало крупное газохранилище региона.

Войны не закончатся в 2026 году: шаманка Кажетта предрекла миру ещё много лет хаоса

Из-за того, что проснулся на Земле бог страдания, мира придёт нескоро.

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.

В ходе спора из-за творчества Есенина муж угрожал жене ножом

Вечером супруги употребляли спиртные напитки. В ходе застолья они обсуждали различные темы, в том числе творчество поэта Сергея Есенина.

Валентин Ефремов установит флаг Касимовского округа в конечной точке своего путешествия

Касимов 15 октября посетил известный путешественник Валентин Ефремов.

Ресторанный критик написал книгу о кухне Рязанской области

Это первая в России работа, посвящённая гастрономической жизни отдельного региона.

Карантин по бешенству введен в Касимовском округе

На территории деревни Бельково Касимовского муниципального округа Рязанской области выявили случаи заболевания бешенством животных.

Новый жилой квартал со школой и детсадами появится в Рязани

Согласно проекту, на 14 участках в районе Лесок и на улице Зубковой появятся жилые дома высотой до 23 этажей

Денис Боков встретился с участниками лагеря студенческого актива «Профессионал»

Он приветствовал собравшихся от имени Губернатора Павла Малкова, отметив, что лагерь «Профессионал» ежегодно объединяет талантливых молодых людей и способствует их личностному росту.

В Волгограде разгорелся конфликт между матерью и женой пропавшего участника СВО

Мать пропавшего без вести участника спецоперации из Волгограда потребовала...