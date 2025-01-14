Начал работу телеграм-канал «80 лет Великой Победе»

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открыт официальный телеграм-канал «80 лет Великой Победе».

В телеграм-канале публикуются интересные факты о сражениях и героях Великой Отечественной войны, трогательные и личные фронтовые письма и воспоминания, истории о том, как приближали Победу на фронте и в тылу. Здесь вы узнаете информацию о мероприятиях празднования, пройдете тематические викторины.

Также вы можете прислать истории своей семьи. Вместе мы будем рассказывать о том, какой ценой досталась нам Великая Победа, какой непростой путь пришлось пройти всему советскому народу.