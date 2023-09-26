Вторник, 26 сентября, 2023
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На жителя Криуши завели дело из-за торговли спиртным

7info

На жителя села Криуша Клепиковского района Рязанской области завели уголовное дело о незаконной торговле спиртным. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Мужчина торговал алкоголем в своём доме. Ранее его привлекли за нарушение к административной ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ. Селянина наказание не остановило, он снова начал продавать спиртное.

Уголовное дело возбудили по ст. 171.4 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей. Также суд может назначить исправительные работы.

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