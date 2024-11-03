В ближайшие несколько суток основной угрозой для Земли могут стать не вспышки на Солнце, а отрыв гигантского протуберанца — плазменного облака, которое образовалось в центре солнечного диска. Об этом пишут «Метеовести».

Сейчас протуберанец виден как тёмное волокно длиной свыше полумиллиона километров, что связано с высокой плотностью его вещества. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, этот массивный объект может представлять опасность для нашей планеты.

Протуберанцы, благодаря плотности, в десятки раз превышающей плотность окружающего солнечного газа, часто становятся резервуарами массы в короне Солнца. Масса такого объекта может быть выше, чем вся оставшаяся масса короны, из-за чего отрывы протуберанцев вызывают серьёзные космические бури. Подобные события уже наблюдались, когда плазменные облака отделялись от солнечного края и уходили в космос.

В большинстве случаев инициаторами выбросов являются вспышки вблизи активных центров Солнца, но иногда этот процесс происходит без видимых причин. Исследователи надеются, что дестабилизация протуберанца произойдёт через 3–5 дней и уже ближе к краю солнечного диска, что снизит риски для Земли.

Учёные подчёркивают, что при таком размере отрыв протуберанца в будущем может оказаться неизбежным, а последствия — непредсказуемыми.