На Земле утром 16 апреля началась магнитная буря

На Земле начались магнитные бури — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вчера около 20:00 по московскому времени поверхности планеты достигли облака плазмы, выброшенные Солнцем ещё в начале недели. Эти облака сформировались из вещества двух крупных протуберанцев. Их приход чётко зафиксирован по параметрам солнечного ветра, особенно по почти пятикратному скачку индукции межпланетного магнитного поля.

Большинство моделей сходятся на том, что геомагнитно нестабильная обстановка продлится около суток, а сила бури достигнет уровней G2–G3 по 5-балльной шкале.

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В данный момент зарегистрированы планетарные колебания магнитного поля на уровне G2.3 — это подтверждает наступление прогнозируемого пика. Возможны повторные всплески.

Буря развивается нестабильно: несмотря на «красную зону» на графиках, фактически наблюдается чередование усилений и ослаблений, отмечают исследователи.

Согласно шкале космической погоды, бури уровня G2–G3 считаются средними и сильными. Они оказывают заметное воздействие на наземные энергетические системы и работу космических аппаратов, включая спутниковую навигацию. Такие бури могут опустить зону полярных сияний до средних широт. В том числе их смогут наблюдать жители Рязани и Рязанской области.

Впрочем, сейчас условия для ярких сияний неблагоприятные: выброс принёс сильную положительную компоненту магнитного поля, которая блокирует проникновение плазмы внутрь магнитосферы Земли. Это ослабляет бурю, но создаёт потенциал для её усиления — достаточно, чтобы знак магнитного поля изменился. Поэтому к вечеру возможны изменения, включая рост вероятности появления сияний.

Общая продолжительность события ожидается ещё около суток — до середины завтрашнего дня.