Вторник, 2 сентября, 2025
14.6 C
Рязань

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik
В ночь на 2 сентября на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Об этом около 01:00 сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. 

По данным специалистов, геомагнитный индекс продолжит расти, так как некоторые станции уже фиксируют бури уровня G2-G3.

Основная зона полярных сияний сформировалась над Скандинавией и Канадой. Над территорией России пока не успел образоваться достаточно интенсивный полярный овал, хотя отдельные наблюдения этого удивительного природного явления на северо-западе нашей страны все еще возможны, отмечают учёные.

При этом рязанские астрономы сообщили, что смогли сегодня ночью наблюдать полярные сияния. В том числе и над Ореховым озером в черте Рязани.

