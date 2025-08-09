На Земле началась магнитная буря, сообщили учёные ночью 9 августа

В районе часа ночи на Земле началась ожидавшаяся ещё с середины дня магнитная буря. Об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам исследователей, буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. После этого в течение шести часов на Земле наблюдались непрерывные возмущения, достигшие красного уровня к полуночи.

После начала магнитной бури можно было наблюдать в России полярные сияния на широтах выше 58 градусов.

Учёные оценивают уровень магнитной бури как умеренный, после 6 часов утра магнитосфера планеты стала спокойной.