На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации, вызванного увеличением солнечной активности и изменениями характеристик солнечного ветра.

Сейчас также поступают многочисленные сообщения о наблюдении полярных сияний на широтах выше 55 градусов. Ожидается, что возмущения магнитного поля не будут усиливаться, но могут сохраняться на текущем уровне ещё несколько часов.

Напомним, жители центральных регионов России, в том числе Рязанской области, могут наблюдать в ночь с 29 на 30 сентября полярное сияние.