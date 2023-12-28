На здании вокзала станции Ряжск-1 открыли мемориальную доску Михаилу Скобелеву

На здании железнодорожного вокзала станции Ряжск-1 в Рязанской области открыли мемориальную доску русскому полководцу, генералу Михаилу Скобелеву, которая была установлена по инициативе руководства Московско-Рязанского управления МЖД и администрации Ряжского района. В торжественной церемонии приняли участие ветераны-железнодорожники, школьники, представители общественности и духовенства.
В 2023 году исполнилось 180 лет со дня рождения прославленного полководца. Его имя имеет для Рязанской области особое значение. Здесь находится родовое имение Михаила Скобелева, куда он неоднократно приезжал и где похоронен. Бывал генерал и на вокзале железнодорожной станции Ряжск.
В 2006 году в одном из залов здания, сохранившегося в первоначальном виде до наших дней, открылся музей истории Ряжского железнодорожного узла. В нем собрано более тысячи экспонатов, документов и фотографий, рассказывающих о разных событиях, знаменитых людях и династиях Рязанской земли. В настоящее время в музее проводятся не только экскурсии, но и встречи школьников и молодежи с ветеранами войны и труда, отмечаются юбилейные даты, проводится чествование представителей железнодорожных династий.
Справка:
Михаил Скобелев (1843-1882) — русский военачальник, участник Хивинского (1873) и Кокандского (1875–1876) походов Российской империи, Русско-турецкой войны (1877—1878), освободитель Болгарии, возглавлял 2-ю Ахалтекинскую экспедицию (1880-1881), завершившую присоединение к России Туркмении.