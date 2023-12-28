На здании вокзала станции Ряжск-1 открыли мемориальную доску Михаилу Скобелеву

На здании железнодорожного вокзала станции Ряжск-1 в Рязанской области открыли мемориальную доску русскому полководцу, генералу Михаилу Скобелеву, которая была установлена по инициативе руководства Московско-Рязанского управления МЖД и администрации Ряжского района. В торжественной церемонии приняли участие ветераны-железнодорожники, школьники, представители общественности и духовенства.

— Михаил Скобелев – выдающийся военачальник, народный герой, который своим служением Отечеству показал, что значит быть истинным патриотом. Мы должны знать лучших людей нашей страны, они являются примером для будущих поколений. Таким образом, железнодорожники вносят вклад в общее дело сохранения исторической памяти, — сказал заместитель начальника МЖД (по территориальному управлению) Сергей Дмитров.

В 2023 году исполнилось 180 лет со дня рождения прославленного полководца. Его имя имеет для Рязанской области особое значение. Здесь находится родовое имение Михаила Скобелева, куда он неоднократно приезжал и где похоронен. Бывал генерал и на вокзале железнодорожной станции Ряжск.

В 2006 году в одном из залов здания, сохранившегося в первоначальном виде до наших дней, открылся музей истории Ряжского железнодорожного узла. В нем собрано более тысячи экспонатов, документов и фотографий, рассказывающих о разных событиях, знаменитых людях и династиях Рязанской земли. В настоящее время в музее проводятся не только экскурсии, но и встречи школьников и молодежи с ветеранами войны и труда, отмечаются юбилейные даты, проводится чествование представителей железнодорожных династий.

Справка:

Михаил Скобелев (1843-1882) — русский военачальник, участник Хивинского (1873) и Кокандского (1875–1876) походов Российской империи, Русско-турецкой войны (1877—1878), освободитель Болгарии, возглавлял 2-ю Ахалтекинскую экспедицию (1880-1881), завершившую присоединение к России Туркмении.